French Riviera Beauty Chambre de Commerce et d’industrie Nice
mardi 29 septembre 2026 · Chambre de Commerce et d'industrie · Nice
Informations pratiques
Nice
French Riviera Beauty
Chambre de Commerce et d’industrie 20 boulevard Carabacel Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Journée BtoB dédiée à la filière de la cosmétiques, du bien-être et de la parfumerie Made in France
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Chambre de Commerce et d’industrie 20 boulevard Carabacel Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
B2B event dedicated to the Made in France cosmetics, wellness, and fragrance industries
L’événement French Riviera Beauty Nice a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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