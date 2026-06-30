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French Riviera Beauty Chambre de Commerce et d’industrie Nice

mardi 29 septembre 2026 · Chambre de Commerce et d'industrie · Nice

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Chambre de Commerce et d'industrie
Adresse
20 boulevard Carabacel
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Nice

French Riviera Beauty

Chambre de Commerce et d’industrie 20 boulevard Carabacel Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Journée BtoB dédiée à la filière de la cosmétiques, du bien-être et de la parfumerie Made in France
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Chambre de Commerce et d’industrie 20 boulevard Carabacel Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

B2B event dedicated to the Made in France cosmetics, wellness, and fragrance industries

L’événement French Riviera Beauty Nice a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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