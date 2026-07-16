French V.I.P. : Clara + Constance Amiot + Susanoô + Sainte Nicole, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
jeudi 5 novembre 2026 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
French V.I.P. : Clara + Constance Amiot + Susanoô + Sainte Nicole Jeudi 5 novembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 17€ / Tarif réduit : 11€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00
L’opération French V.I.P. (Vanguard of independant publishers) initiée en 2011 par la SACEM avec le CNM, la CSDEM et Yacast accompagne et valorise pendant une année civile le travail de jeunes éditeurs indépendants lors des grands rendez‑vous musicaux (salons, festivals).
Venez découvrir quatre artistes, quatre voix, quatre écritures, quatre univers, qui feront l’actualité de la nouvelle scène française de demain.
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Clara : chanson pop-folk
Une voix aérienne, chansons intimes finement ciselées, témoins de la vie et de ses chaos. Des chansons qui sont autant de petits tableaux qu’un peintre ferait de notre société.
Clara Fauchon : voix, ukulélé, Corentin Billette : claviers, voix, Farrah Bouadma : guitares, voix
Éditeur : Baguette Publishing
Constance Amiot : chanson folk
Guitare près du cœur, regard attentif, Constance Amiot voyage dans ses chansons telle une chanteuse des quatre saisons. Elle rejoint l’épure, se rapproche du « feu de bois », dans la pure tradition des folk singers armée de sa voix franche.
Constance Amiot : chant, guitare, Jean‑Christophe Urbain : guitare
Éditeur : Murmure
Susanoô : chanson
Auteur, compositeur et interprète, autodidacte surdoué, Susanoô mêle l’essence de la chanson française, le charme d’une popstar et le groove du funk.
Jon Norris : guitare, chier, Susanoô : voix
Éditeur : Zakzik Prod
Sainte Nicole : chanson, électro et synthés
Beats electro et basses profondes, synthés vintages et voix douce, la présence scénique volcanique de Sainte Nicole embarque le public sur un chemin de libération intérieure.
Océane : chant, clavier, Baptiste : clavier, basse, Ema : batterie SPD
Éditeur : Musigamy
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027
Ilyana Fahim / Théo Fauger / Chameleonne / Felix Barjou
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