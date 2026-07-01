Fresque des aliments perdus, Villa Rabelais, Tours

Informations pratiques

Fresque des aliments perdus Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Villa Rabelais Indre-et-Loire

Limité à 10 personnes / session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fresque sur le patrimoine alimentaire français en danger (France métropolitaine).

Villa Rabelais 116 boulevard Béranger, 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 61 88 http://www.tours.fr/608-les-animations-du-patrimoine.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/institut-europeen-d-histoire-et-des-cultures-de-l-alimentation/evenements/19-09-fresque-des-aliments-perdus »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/institut-europeen-d-histoire-et-des-cultures-de-l-alimentation/evenements/19-09-fresque-des-aliments-perdus-apres-midi »}] La Villa Rabelais, est un hôtel particulier construit en 1884-1885, par l’architecte français Stéphen Sauvestre (1847-1919) à la demande de Georges Goüin (1850-1925). Le bâtiment est inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel en 1991.

Racheté par la ville de Tours en 1949, il accueille successivement l’école de Droit et l’école des Beaux-Arts. C’est en 2017 qu’il prend le nom de Villa Rabelais, pour accueillir le projet de Cité de la gastronomie de Tours. Accès via le boulevard Beranger

Fresque sur le patrimoine alimentaire français en danger (France métropolitaine).

©IEHCA