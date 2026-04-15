Fresque du Plastique, Labo Diva, Nantes

Fresque du Plastique Jeudi 16 avril, 18h00 Labo Diva Loire-Atlantique

Sur inscription, prix conscient 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00

La Fresque du Plastique est un atelier collaboratif qui amène ses participants à porter un regard sur l’entièreté du cycle de vie des plastiques.

Elle nous invite à nous demander comment nous nous positionnons individuellement ou collectivement, et quels sont nos moyens et nos opportunités d’améliorer l’impact de notre utilisation de plastique sur l’environnement.

Labo Diva 24 Mail des Chantiers , Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « claire.thibaud@wingsoftheocean.com »}]

Explorons les enjeux du plastique pour mieux agir plastique fresque

Wings of the Ocean