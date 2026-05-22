Fresque en Lego Batiment A du bois de l’Huisserie Laval

Laval

Fresque en Lego

Batiment A du bois de l’Huisserie Allée du Centre Aéré Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-07-06 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Pour inaugurer notre exposition trafic d’espèces, une fresque collective en LEGO® sera réalisée.

Tout seul ou en groupe, quelques minutes ou quelques heures, venez participer à cette fresque collective sur les espèces présentées.

Activité animée par Graines de Brique ! .

Batiment A du bois de l’Huisserie Allée du Centre Aéré Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

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English :

To inaugurate our species trafficking exhibition, a collective LEGO® fresco will be created.

L’événement Fresque en Lego Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME