Fresque en Lego Batiment A du bois de l’Huisserie Laval
Fresque en Lego Batiment A du bois de l’Huisserie Laval lundi 6 juillet 2026.
Laval
Fresque en Lego
Batiment A du bois de l’Huisserie Allée du Centre Aéré Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-07-06 18:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Pour inaugurer notre exposition trafic d’espèces, une fresque collective en LEGO® sera réalisée.
Tout seul ou en groupe, quelques minutes ou quelques heures, venez participer à cette fresque collective sur les espèces présentées.
Activité animée par Graines de Brique ! .
Batiment A du bois de l’Huisserie Allée du Centre Aéré Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
To inaugurate our species trafficking exhibition, a collective LEGO® fresco will be created.
L’événement Fresque en Lego Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME
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