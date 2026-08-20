Fresque monumentale – Exposition Rouge Ruelle, Ruelle Célis Mavoulouque, Saint-Benoît

Informations pratiques

Fresque monumentale – Exposition Rouge Ruelle 19 et 20 septembre Ruelle Célis Mavoulouque La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

À l’occasion de sa 3ᵉ édition, Rouge Ruelle déploie une exposition monumentale de 80 mètres dans l’espace public consacrée à l’eau, aux rivières, aux bassins et aux patrimoines en danger. Véritable galerie à ciel ouvert, elle fait dialoguer les photographies historiques de l’Iconothèque et les archives patrimoniales avec les créations contemporaines de Pauline Bachel, Victor Erapa, Le Paon Atypique, Claire Maréchal et Maca Larosa. Dessins, photographies et témoignages racontent les paysages, les mémoires et les savoir-faire liés à l’eau, notamment la pêche aux bichiques, patrimoine emblématique de La Réunion et de Saint-Benoît. Pensée comme l’exposition phare du festival, cette promenade artistique invite à redécouvrir un patrimoine vivant, à la croisée de la mémoire, de la création contemporaine et des enjeux de préservation.

La ruelle Célis-Mavoulouque est l’un des passages historiques de Saint-Benoît. Reliant aujourd’hui la place du Front de mer à la place de la Mairie, elle emprunte le tracé de l’ancienne ravine Banane, canalisée au XIXᵉ siècle. Un plan du Crédit foncier colonial de 1877 en témoigne, révélant qu’avant d’être une ruelle, ce lieu était une véritable voie d’eau participant à l’organisation de la ville. Cette géographie oubliée rappelle le rôle essentiel des rivières dans le développement urbain, économique et social de Saint-Benoît. Devenue aujourd’hui un espace de promenade et de création artistique, la ruelle Célis-Mavoulouque fait dialoguer mémoire, patrimoine et art contemporain, tout en révélant l’histoire cachée de l’eau au cœur de la ville.

Exposition en plein air, visible non-stop à partir du 18 septembre et pendant plusieurs semaines.

3 Visites commentées pendant les Journées Européennes du Patrimoine

Ruelle Célis Mavoulouque 97470 SAINT-BENOIT Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion La ruelle Célis Mavoulouque est l’un des passages historiques de Saint-Benoît. Reliant aujourd’hui la place du Front de mer à la place de la Mairie, elle emprunte le tracé de l’ancienne ravine Banane, canalisée au XIXᵉ siècle. Un plan du Crédit foncier colonial de 1877 en témoigne, révélant qu’avant d’être une ruelle, ce lieu était une véritable voie d’eau participant à l’organisation de la ville. Cette géographie oubliée rappelle le rôle essentiel des rivières dans le développement urbain, économique et social de Saint-Benoît. Devenue aujourd’hui un espace de promenade et de création artistique, la ruelle Célis-Mavoulouque fait dialoguer mémoire, patrimoine et art contemporain, tout en révélant l’histoire cachée de l’eau au cœur de la ville. Parking du coté du front de mer, entrée par l’esplanade du front de mer ou la Caisse d’Epargne.

À l’occasion de sa 3ᵉ édition, Rouge Ruelle déploie une exposition monumentale de 100 mètres dans l’espace public consacrée à l’eau, aux rivières, aux bassins et aux patrimoines en danger.

© Iris Mardemoutou