Fresque participative avec le collectif Renart, Maison Folie Moulins, Lille

Informations pratiques

Fresque participative avec le collectif Renart 19 et 20 septembre Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Cette année, le patrimoine s’écrit aussi avec vous !

À l’occasion des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, venez ajouter votre touche à notre fresque participative au Musée Numérique. Venez dessiner, écrire ou ajouter de la couleur … Chaque contribution compte pour créer une œuvre collective unique. L’artiste invité.e bientôt annoncé.e !

Musée Numérique de la maison Folie Moulins

Gratuit

Durée 4 h

Tout public

Samedi 19 septembre, 14 h 30

Dimanche 20 septembre, 14 h 30

Entrée libre

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Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « email », « value »: « mfmoulins@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320850882 »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

À l’occasion des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, venez ajouter votre touche à notre fresque participative au Musée Numérique !

DR