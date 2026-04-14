Fresque participative : créez votre portrait de scientifique en tampons, Hôtel des sciences, Poitiers

Fresque participative : créez votre portrait de scientifique en tampons Samedi 23 mai, 19h00 Hôtel des sciences Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

(Re)découvrez le Musée de l’Hôtel des sciences à l’occasion de cette visite exceptionnelle en soirée. À la sortie du musée, prolongez l’expérience en laissant votre empreinte sur une grande fresque collective. À l’aide de tampons imaginés par Eulde, artiste graveuse, composez votre portrait de scientifique : inventez le personnage inspiré de vos découvertes !

Votre création pourra rejoindre la grande tenture participative ou devenir un souvenir à emporter. Une invitation ludique à imaginer, créer et partager.

Hôtel des sciences 49 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549366361 https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/hotel-des-sciences/ L’Hôtel des sciences est un lieu de médiation de l’université de Poitiers présentant la diversité des recherches menées dans ses laboratoires à toutes et tous, par une approche ludique et innovante : expositions immersives, escape game, parcours enfant interactif, spectacles arts et sciences… Ouvert tous les premiers mercredis du mois de 14h à 17h30, d’octobre à mai.

(Re)découvrez le Musée de l’Hôtel des sciences à l’occasion de cette visite exceptionnelle en soirée. À la sortie du musée, prolongez l’expérience en laissant votre empreinte sur une grande fresque À…

©Eulde / Lucie Daön