Frič, c’est chic !, Muséum – Aquarium de Nancy, Nancy

Informations pratiques

Frič, c’est chic ! 19 et 20 septembre Muséum – Aquarium de Nancy Meurthe-et-Moselle

A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00

Venez découvrir les collections de Václav Frič, remarquables de par la qualité de leur présentation. Plongez dans l’histoire et les secrets de ce savoir-faire à travers quelques spécimens issus des collections du Muséum-Aquarium de Nancy.

Muséum – Aquarium de Nancy 34 Rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383329997 https://www.museumaquariumdenancy.eu https://www.facebook.com/Museum.Aquarium.Nancy;https://twitter.com/Museumaquarium Les collections vivantes réunissent 500 espèces marines (poissons, échinodermes, crustacés, mollusques, coraux, éponges…) et d’eau douce dans 80 bacs de 200 à 15.000 litres. L’établissement est heureux de posséder un certain nombre de poissons de la faune récifale qu’il a acquis juvéniles entre 1978 et 1985. Ces représentants, en parfaite condition, battent des records de longévité, peu connus en aquarium. Les collections naturalisées et fossiles comprennent plus de 15.000 animaux (mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, mollusques…) parmi lesquels des représentants de faunes éteintes récemment ou devenues très rares. Il accueille depuis 1993, la collection de l’École Nationale Supérieure de Géologie (minéraux et fossiles). Collections zoologiques : les vertébrés sont les plus représentés. On dénombre ainsi des mammifères et des oiseaux de tous les continents : le cacatoès à tête rouge (Callocephalon fimbriatum) d’Australie, le fouette-queue saharien (Uromastix acanthinurus) d’Afrique, le fauconnet moineau (Microhierax fringillarius) d’Asie, le tatou géant (Priodontes giganteus) d’Amérique en sont quelques exemples. Certaines espèces présentes sont protégées (ours brun, chimpanzé …), d’autres sont éteintes (loup de Tasmanie…). D’autres collections de plus petites tailles sont présentes : ethnologie, outils préhistoriques, paléontologie, géologie. En 2005, une collection ichtyologique d’étude a été créée. Grâce à cette collection, les poissons présentés dans les aquariums trouvent une nouvelle utilité après leur mort. Ils sont ainsi conservés dans l’alcool et peuvent être étudiés. Sur simple demande auprès du service des collections, il est possible de se rendre sur place pour étudier un spécimen. En cas de grand éloignement, le poisson peut être envoyé au chercheur. Créée en 2005, la collection dite de prêt et de pédagogie rassemble des spécimens naturalisés ou sous forme de moulage. Ces spécimens comportent plusieurs particularités : ils sont de bonne facture (ressemblent à l’espèce vivante), lorsqu’il s’agit de naturalisations, elles sont récentes (il y a ainsi moins de produits chimiques utilisés notamment lors du tannage du cuir), ils comportent peu d’informations pouvant être utiles pour des chercheurs (localité géographique, date…). Par leur nature, ces spécimens, dépourvus de valeur historique ou patrimoniale, peuvent être utilisés lors des animations et des visites commentées, donnant même la possibilité d’une manipulation par le public sous la direction d’un médiateur.

Venez découvrir les collections de Václav Frič, remarquables de par la qualité de leur présentation. Plongez dans l’histoire et les secrets de ce savoir-faire à travers quelques spécimens issus des…

©Jean Leblanc