FRIDA VOYAGE MUSICAL ET ILLUSTRÉ SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FRIDA VOYAGE MUSICAL ET ILLUSTRÉ

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.1 – 7.1 – EUR

7.1

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20 19:00:00

fin : 2027-05-20 20:00:00

Date(s) :

2027-05-20

La Maison Bleue, c’est là que Frida Kahlo est née, a aimé, a créé. De la chambre au jardin, se déploient ses rêves d’enfance, sa convalescence, sa découverte de la peinture… et de l’amour !

Dans un univers animé et immersif, fidèle aux couleurs de l’artiste, on accompagne la petite fille sensible devenue icône de l’émancipation, figure de la lutte contre l’injustice et peintre majeure du XXe siècle. Après le succès de Nefertiti, qui nous transportait dans l’Égypte ancienne, le collectif poursuit sa célébration artistique et éducative des grandes figures féminines. Un récit captivant, véritable plaisir des yeux, allié à une excellence vocale et instrumentale qui ravira vos oreilles un événement de haute tenue. 7.1 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Blue House is where Frida Kahlo was born, loved, and created. From her bedroom to the garden, her childhood dreams, her convalescence, her discovery of painting—and of love!—unfold.

L’événement FRIDA VOYAGE MUSICAL ET ILLUSTRÉ Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE