Friday Tour Jumièges
vendredi 10 juillet 2026 · Jumièges
Informations pratiques
Jumièges
Friday Tour
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Hey, it’s FRIDAY again !
During the summer, come and discover the great history of Jumièges Abbey.
Departures at 11 am / 2.30 pm / 4pm. .
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr
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English : Friday Tour
L’événement Friday Tour Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité
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