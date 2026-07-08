Informations pratiques

Jumièges

Friday Tour

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Hey, it’s FRIDAY again !

During the summer, come and discover the great history of Jumièges Abbey.

Departures at 11 am / 2.30 pm / 4pm. .

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

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English : Friday Tour

L’événement Friday Tour Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité