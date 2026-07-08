Informations pratiques

Jumièges

Tête de drak

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:45:00

fin : 2026-07-11 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-11 2026-07-22 2026-07-25

Profitez d’un moment familial en écoutant les légendes de Jumièges puis faîtes marcher votre créativité lors de nos jeux vacances.

Malgré certaines histoires, les Normands sont avant tout d’excellents navigateurs, commerçants et artistes.

Façonnez et modelez l’argile pour fabriquer un tête de drak, figure de proue des snekkars normands.

Atelier à partir de 6 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. .

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

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English : Tête de drak

L’événement Tête de drak Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité