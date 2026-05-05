Fringues-party “printemps-été”, Salle Oasis, Alès
Fringues-party “printemps-été”, Salle Oasis, Alès vendredi 5 juin 2026.
Fringues-party “printemps-été” 5 et 6 juin Salle Oasis Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Dépôt les 3 et 4 juin de 9h à 16h.
Salle Oasis 4 rue Paul Verlaine, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 71 43 »}]
Mode femmes, hommes et enfants, linge de maison, laine, tissu, etc.
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