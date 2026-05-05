Fringues-party “printemps-été”, Salle Oasis, Alès

Fringues-party “printemps-été” 5 et 6 juin Salle Oasis Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Dépôt les 3 et 4 juin de 9h à 16h.

Salle Oasis 4 rue Paul Verlaine, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 71 43 »}]

Mode femmes, hommes et enfants, linge de maison, laine, tissu, etc.