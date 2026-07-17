Friperie et ateliers proposée par The New Locals – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Friperie et ateliers proposée par The New Locals – festival MUSIC’LY Samedi 19 septembre, 10h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

The New Locals, l’association étudiante d’écologie et de développement durable de l’UCLy, sera au rendez-vous cette année avec plusieurs animations engagées et créatives. Découvrez leur friperie solidaire de vêtements de seconde main, dont les bénéfices seront reversés à une association partenaire, ainsi qu’un atelier de fabrication de stickers et de bee wraps. Curieux de savoir ce qu’est un bee wrap ? Passez les voir, ils se feront un plaisir de vous le faire découvrir !

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

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