Friperie mobile La Tisanerie La Tisanerie Pontarlier

Friperie mobile La Tisanerie

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Organisé par la Tisanerie et Marine Nicolas.

Marine et sa baraque à fripes tout au long de la journée. Venez découvrir et acheter des vêtements de seconde main à petit prix. .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 09 12 39 marinenicolas21@gmail.com

English : Friperie mobile La Tisanerie

