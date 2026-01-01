Friperie mobile La Tisanerie La Tisanerie Pontarlier
Friperie mobile La Tisanerie La Tisanerie Pontarlier samedi 17 janvier 2026.
Friperie mobile La Tisanerie
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 12:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Organisé par la Tisanerie et Marine Nicolas.
Marine et sa baraque à fripes tout au long de la journée. Venez découvrir et acheter des vêtements de seconde main à petit prix. .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 09 12 39 marinenicolas21@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Friperie mobile La Tisanerie
L’événement Friperie mobile La Tisanerie Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS