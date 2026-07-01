Fripes Party Vintage #4 DESTOCKAGE ! Melle
samedi 11 juillet 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Fripes Party Vintage #4 DESTOCKAGE !
2 Rue du Glacis Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Pour la dernière fois avant ses congés d’été, la Retrocyclerie vous invite à sa 4ème fripes Party les samedi 11 et dimanche 12 juillet de 10h à 20h, pour une édition spéciale DESTOCKAGE !
Venez chiner des pépites vintage à prix doux soigneusement sélectionnées et restaurées dressing années 60 à 2000, féminin et mixte !
Il y aura des nouveautés été/automne, du linge de maison et des textiles Vintage
Et des remises jusqu’à -20% sur le prix étiqueté côté fripes selon les articles !!!
Découvrez également mes créations à partir de textiles retro issus du réemploi ♻️
– Accessoires zéro dechet charlottes, éponges, sacs à pain etc
– Accessoires de mode chouchous, bandeaux, pochettes…
– Boucles d’oreilles textiles ✨️
– Vêtements customisés
Évènement en plein air ombragé et en intérieur
Espèces et chèques uniquement .
2 Rue du Glacis Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67
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English : Fripes Party Vintage #4 DESTOCKAGE !
L’événement Fripes Party Vintage #4 DESTOCKAGE ! Melle a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Mellois
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