Informations pratiques

Melle

Fripes Party Vintage #4 DESTOCKAGE !

2 Rue du Glacis Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Pour la dernière fois avant ses congés d’été, la Retrocyclerie vous invite à sa 4ème fripes Party les samedi 11 et dimanche 12 juillet de 10h à 20h, pour une édition spéciale DESTOCKAGE !

Venez chiner des pépites vintage à prix doux soigneusement sélectionnées et restaurées dressing années 60 à 2000, féminin et mixte !

Il y aura des nouveautés été/automne, du linge de maison et des textiles Vintage

Et des remises jusqu’à -20% sur le prix étiqueté côté fripes selon les articles !!!

Découvrez également mes créations à partir de textiles retro issus du réemploi ♻️

– Accessoires zéro dechet charlottes, éponges, sacs à pain etc

– Accessoires de mode chouchous, bandeaux, pochettes…

– Boucles d’oreilles textiles ✨️

– Vêtements customisés

Évènement en plein air ombragé et en intérieur

Espèces et chèques uniquement .

2 Rue du Glacis Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67

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English : Fripes Party Vintage #4 DESTOCKAGE !

L’événement Fripes Party Vintage #4 DESTOCKAGE ! Melle a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Mellois