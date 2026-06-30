Informations pratiques

Tours

FRUSTRATION ÎLE DE GARDE ALIEN TEARS

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 23:30:00

Date(s) :

2026-10-16

20 ANS DE BORN BAD RECORDS

J’aime la radicalité, les gens entiers. Les professionnels de la musique et les virtuoses m’ont toujours ennuyé. Je préfère des artistes authentiques et imparfaits qui vont avoir des fulgurances que je vais aider à révéler. Jean-Baptiste Guillot.

Bref, Born Bad, c’est bien plus que du rock, de l’indé, de la pop et de l’underground, alors on est bien content.e.s que la tournée anniversaire fasse escale au Bateau ivre avec Frustration (est ce encore untile de présenter ces fers de lance du post punk hexagonal ?), le cold punk féministe de Île de Garde et la dark wave locale d’Alien Tears.

Et plein d’autres surprises qui vous attendent pendant la soirée… 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

20 YEARS OF BORN BAD RECORDS

L’événement FRUSTRATION ÎLE DE GARDE ALIEN TEARS Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37