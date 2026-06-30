FRUSTRATION ÎLE DE GARDE ALIEN TEARS Tours
vendredi 16 octobre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
FRUSTRATION ÎLE DE GARDE ALIEN TEARS
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16 23:30:00
Date(s) :
2026-10-16
20 ANS DE BORN BAD RECORDS
J’aime la radicalité, les gens entiers. Les professionnels de la musique et les virtuoses m’ont toujours ennuyé. Je préfère des artistes authentiques et imparfaits qui vont avoir des fulgurances que je vais aider à révéler. Jean-Baptiste Guillot.
Bref, Born Bad, c’est bien plus que du rock, de l’indé, de la pop et de l’underground, alors on est bien content.e.s que la tournée anniversaire fasse escale au Bateau ivre avec Frustration (est ce encore untile de présenter ces fers de lance du post punk hexagonal ?), le cold punk féministe de Île de Garde et la dark wave locale d’Alien Tears.
Et plein d’autres surprises qui vous attendent pendant la soirée… 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
20 YEARS OF BORN BAD RECORDS
L’événement FRUSTRATION ÎLE DE GARDE ALIEN TEARS Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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