FUCK IT EN CONCERT Nasbinals
samedi 15 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
FUCK IT EN CONCERT
Nasbinals Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
C’est un cri brut venu des sous-sols de Clermont-Ferrand. Formé par trois musiciennes enragées, le trio fusionne post-punk abrasif, énergie riot grrrl et attitude DIY. Après deux EPs autoproduits, elles balancent BLIND 7 titres rapeux, enregistrés dans leur garage et masterisés aux USA par Kevin Carafa.
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/
C’est un cri brut venu des sous-sols de Clermont-Ferrand. Formé par trois musiciennes enragées, le trio fusionne post-punk abrasif, énergie riot grrrl et attitude DIY. Après deux EPs autoproduits, elles balancent BLIND 7 titres rapeux, enregistrés dans leur garage et masterisés aux USA par Kevin Carafa.
Entre rage, fragilité et noise, FUCK IT s’affirme comme l’un des groupes punk les plus viscéraux de la scène indé française actuelle. A mi-chemin entre Savages et Bikini Kill.
Pour écouter https://fuck-it.bandcamp.com/
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr
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English :
It’s a raw scream rising from the basements of Clermont-Ferrand. Formed by three fierce female musicians, the trio blends abrasive post-punk, riot grrrl energy, and a DIY attitude. After two self-produced EPs, they’re dropping BLIND: 7 raw tracks, recorded in their garage and mastered in the U.S. by Kevin Carafa.
As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/
L’événement FUCK IT EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48
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