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FUCK IT EN CONCERT Nasbinals

samedi 15 août 2026 · Nasbinals

FUCK IT EN CONCERT Nasbinals

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
48260 Nasbinals
Département
Lozère
Tarif
55 55 65 Abonnement

Nasbinals

FUCK IT EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

C’est un cri brut venu des sous-sols de Clermont-Ferrand. Formé par trois musiciennes enragées, le trio fusionne post-punk abrasif, énergie riot grrrl et attitude DIY. Après deux EPs autoproduits, elles balancent BLIND 7 titres rapeux, enregistrés dans leur garage et masterisés aux USA par Kevin Carafa.
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/
C’est un cri brut venu des sous-sols de Clermont-Ferrand. Formé par trois musiciennes enragées, le trio fusionne post-punk abrasif, énergie riot grrrl et attitude DIY. Après deux EPs autoproduits, elles balancent BLIND 7 titres rapeux, enregistrés dans leur garage et masterisés aux USA par Kevin Carafa.
Entre rage, fragilité et noise, FUCK IT s’affirme comme l’un des groupes punk les plus viscéraux de la scène indé française actuelle. A mi-chemin entre Savages et Bikini Kill.

Pour écouter https://fuck-it.bandcamp.com/

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/   .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie   contact@mordorfest.fr

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English :

It’s a raw scream rising from the basements of Clermont-Ferrand. Formed by three fierce female musicians, the trio blends abrasive post-punk, riot grrrl energy, and a DIY attitude. After two self-produced EPs, they’re dropping BLIND: 7 raw tracks, recorded in their garage and mastered in the U.S. by Kevin Carafa.
As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/

L’événement FUCK IT EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48

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