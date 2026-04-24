“Fuego del Duende” Temple de la rotonde Arles
“Fuego del Duende” Temple de la rotonde Arles samedi 2 mai 2026.
Arles
“Fuego del Duende”
Samedi 2 mai 2026 de 20h30 à 22h. Temple de la rotonde 26 boulevard des lices Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Concert de flamenco. Danse, musique, chant. Sous la coupole du Temple de la Rotonde, l’âme du flamenco gitan le plus pur s’éveille. Une escale musicale hors du commun en plein cœur d’Arles.
Artistes
La jeune et extraordinaire bailaora de Séville Yaiza Trigo (danse), accompagnée de Cristo Cortez (chant et percussions) et du guitariste Anton Fernandez.
Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire !
Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu.
Comme proclamé à l’occasion du dernier festival FlamencA Arles, par la grande artiste de Cadiz Paula Sierra Pour vivre le flamenco le plus authentique, pas besoin d’aller en Andalousie, venez le voir à Arles . .
Temple de la rotonde 26 boulevard des lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20
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English :
Flamenco concert. Dance, music, song. Under the dome of the Temple de la Rotonde, the soul of the purest gypsy flamenco awakens. An extraordinary musical stopover in the heart of Arles.
L’événement “Fuego del Duende” Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles
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