Carmen Amaya ne pouvait que hanter l’imaginaire de Aina Alegre, chorégraphe prolixe aujourd’hui à la tête du Centre chorégraphique de Grenoble. Mais chez Aina Alegre, la nostalgie laisse place à la modernité, celle de La Amaya, gitane à qui Hollywood fit les beaux yeux, femme forte dans un monde d’hommes, mythe à son corps défendant. FUGACES porte bien son titre, opus se jouant du rythme, convoquant une fanfare miniature au plateau ou déroulant une ronde, gilet ouvert sur la poitrine ou pan de jupe sur un pantalon pour tenir à distance un certain folklore flamenco. Plus d’une fois, le spectacle nous entraine dans une fiesta, les danseurs détournant les frappes au sol, typiques du flamenco, ou les poses cambrées. Carmen Amaya est pour Aina Alegre une « revenante », sorte de fantôme bienveillant gardienne de cette création à la folle énergie. Du Boléro de Ravel, ici déconstruit, aux images projetées de Carmen Amaya, tout ici, alors, fait sens. Et sensation.

Philippe Noisette

Durée : 1h

Catégorie :

Dès 12 ans

Danse

FUGACES se veut une interprétation libre de la danse de l’une des plus grandes « bailaora » du flamenco, Carmen Amaya. Réunissant une belle équipe aux talents multiples, la chorégraphe Aina Alegre inscrit les pas de La Amaya dans notre époque, elle qui n’a cessé de bousculer les codes du flamenco. FUGACES est un hommage distancié autant qu’une échappée belle.

Du mercredi 24 février 2027 au samedi 27 février 2027 :

samedi

de 17h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h30

payant

De 17 à 42 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-24T20:30:00+01:00

fin : 2027-02-27T19:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-24T19:30:00+02:00_2027-02-24T20:30:00+02:00;2027-02-25T19:30:00+02:00_2027-02-25T20:30:00+02:00;2027-02-26T19:30:00+02:00_2027-02-26T20:30:00+02:00;2027-02-27T17:00:00+02:00_2027-02-27T18:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

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