Fugue Châteauroux

La nouvelle chorégraphie de Mélodie Joinville est comme assagie, rigoureuse, tout en restant caractéristique de son style dynamique et joyeux, multiforme et faussement insouciant. Les corps des danseurs forment l’écho de la diversité de notre corps social, à travers mouvements et interactions.

Elle ne s’enfuit pas avec cette Fugue (celle de Bach), elle a, bien au contraire, plutôt tendance à se retrouver dans un digest de ses pièces précédentes, empruntant un geste ici, une musique là, un cri ailleurs. Comme un bilan à mi-parcours, à un moment où elle ressent le besoin de se poser pour évoluer, Mélodie nous offre une danse accomplie, sereine mais mouvementée, sérieuse mais fantaisiste, écrite mais libre. Avec ses costumes noirs qui sont plutôt le signe de l’institution que de l’austérité, ses lumières au cordeau, ses musiques singulières et porteuses, son quatuor équilibré et paritaire fait écho au rythme effréné de notre société post-moderne, avec des lignes d’écritures toujours en fuite et répétitives. .

Mélodie Joinville?s new choreography is as if softened, rigorous, yet characteristic of her style: dynamic and joyful, multifaceted and deceptively carefree. The dancers? bodies echo the diversity of our social body, through movement and interaction.

Die neue Choreografie von Mélodie Joinville ist wie entschleunigt, streng, aber dennoch charakteristisch für ihren Stil: dynamisch und fröhlich, vielfältig und scheinbar unbeschwert. Die Körper der Tänzerinnen und Tänzer bilden durch Bewegungen und Interaktionen ein Echo der Vielfalt unseres soziale

La nuova coreografia di Mélodie Joinville è come attenuata e rigorosa, pur rimanendo caratteristica del suo stile: dinamico e gioioso, sfaccettato e ingannevolmente spensierato. I corpi dei danzatori riecheggiano la diversità del nostro corpo sociale, attraverso il movimento e l’interazione.

La nueva coreografía de Mélodie Joinville es como tonificada y rigurosa, sin dejar de ser característica de su estilo: dinámico y alegre, polifacético y engañosamente despreocupado. Los cuerpos de los bailarines se hacen eco de la diversidad de nuestro cuerpo social, a través del movimiento y la int

