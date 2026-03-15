Fugue SUPERSONIC Paris

FUGUE (22h30)

(Alt rock – Paris, FR)

Le visage fermé, les mains fermement agrippées au volant, l’esprit attisé par un disque de Cure. Dans le rétroviseur, les souvenirs d’une enfance agreste et insouciante. L’aiguille du compteur bloquée, filant vers l’inconnu. Des milliers de questions en tête, le néant du soi. Avenir radieux ou destin tragique ? Radicale mais consolante, la FUGUE laisse un instant le temps se figer pour méditer…

https://bandfugue.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@fugueofficial7281

La suite de la programmation arrive très vite !

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Samedi 27 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Fontaines D.C, DIIV, Psychotic Monks.

Le samedi 27 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T19:00:00+02:00_2026-06-27T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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