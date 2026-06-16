Fugue Vierzon
jeudi 11 février 2027 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Fugue
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 19:00:00
fin : 2027-02-11
Date(s) :
2027-02-11
Avec ses costumes noirs qui sont plutôt le signe de l’institution que de l’austérité, ses lumières au cordeau, ses musiques singulières et porteuses, son quatuor équilibré et paritaire fait écho au rythme effréné de notre société post-moderne, avec des lignes d’écritures toujours en fuite et répétitives. Les corps des danseurs forment l’écho de la diversité de notre corps social, à travers mouvements et interactions intimes. 15 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Fugue Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON
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