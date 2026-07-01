FUGUES CÉVENOLES CONCERT ORCHESTRE DE LUTETIA Villefort
vendredi 31 juillet 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
FUGUES CÉVENOLES CONCERT ORCHESTRE DE LUTETIA
Eglise Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les Fugues Cévenoles vous invitent à un voyage musical…L’Association vous propose un concert exceptionnel à l’église de Villefort autour du thème Les couleurs du temps . Musiques de films Bandes originales d’hier à aujourd’hui
Venez redécouvrir les plus belles mélodies du cinéma, dans le cadre magnifique de l’église de Villefort.
Entrée avec libre participation
Les Fugues Cévenoles vous invitent à un voyage musical…L’Association vous propose un concert exceptionnel à l’église de Villefort autour du thème Les couleurs du temps . Musiques de films Bandes originales d’hier à aujourd’hui
Venez redécouvrir les plus belles mélodies du cinéma, dans le cadre magnifique de l’église de Villefort.
Entrée avec libre participation .
Eglise Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 21 02 67 fuguescevenoles48800@gmail.com
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English :
Les Fugues C%E9venoles invite you on a musical journey… The Association presents an exceptional concert at the Villefort Church centered on the theme: “The Colors of Time.” Film music—soundtracks from yesterday to today
Come rediscover the most beautiful melodies from the world of cinema in the magnificent setting of the Villefort Church.
Admission by donation
L’événement FUGUES CÉVENOLES CONCERT ORCHESTRE DE LUTETIA Villefort a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT Mont Lozere
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