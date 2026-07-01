Informations pratiques

Villefort

FUGUES CÉVENOLES CONCERT ORCHESTRE DE LUTETIA

Eglise Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Les Fugues Cévenoles vous invitent à un voyage musical…L’Association vous propose un concert exceptionnel à l’église de Villefort autour du thème Les couleurs du temps . Musiques de films Bandes originales d’hier à aujourd’hui

Venez redécouvrir les plus belles mélodies du cinéma, dans le cadre magnifique de l’église de Villefort.

Entrée avec libre participation

Les Fugues Cévenoles vous invitent à un voyage musical…L’Association vous propose un concert exceptionnel à l’église de Villefort autour du thème Les couleurs du temps . Musiques de films Bandes originales d’hier à aujourd’hui

Venez redécouvrir les plus belles mélodies du cinéma, dans le cadre magnifique de l’église de Villefort.

Entrée avec libre participation .

Eglise Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 21 02 67 fuguescevenoles48800@gmail.com

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English :

Les Fugues C%E9venoles invite you on a musical journey… The Association presents an exceptional concert at the Villefort Church centered on the theme: “The Colors of Time.” Film music—soundtracks from yesterday to today

Come rediscover the most beautiful melodies from the world of cinema in the magnificent setting of the Villefort Church.

Admission by donation

L’événement FUGUES CÉVENOLES CONCERT ORCHESTRE DE LUTETIA Villefort a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT Mont Lozere