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FUNKY SOUL FAMILY Soissons

FUNKY SOUL FAMILY Soissons vendredi 28 mai 2027.

Adresse
7 Rue Jean de Dormans
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
vendredi 28 mai 2027
Fin
vendredi 28 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
10 10 30

Soissons

FUNKY SOUL FAMILY

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-28 20:00:00
fin : 2027-05-28

Date(s) :
2027-05-28

Ils ont fait et continuent de faire les beaux jours du show de gospel le
plus célèbre au monde Gospel pour 100 Voix .
Ils ont fait les beaux jours des émissions de télévision comme The Voice,
La Nouvelle Star ou La Star Académie.
Ils ont chacun développé une très belle carrière personnelle.
Et ils ont décidé de se retrouver pour créer, sous la houlette du directeur
artistique de Gospel pour 100 Voix , un spectacle qui rend hommage
à la voix et à la musique live.
Entourés de choristes, de musiciens et de danseurs, leur premier spectacle
rendra hommage à la voix et à la musique Soul, Jazz, Gospel, Funk et R&B.
Ils ont fait et continuent de faire les beaux jours du show de gospel le
plus célèbre au monde Gospel pour 100 Voix .
Ils ont fait les beaux jours des émissions de télévision comme The Voice,
La Nouvelle Star ou La Star Académie.
Ils ont chacun développé une très belle carrière personnelle.
Et ils ont décidé de se retrouver pour créer, sous la houlette du directeur
artistique de Gospel pour 100 Voix , un spectacle qui rend hommage
à la voix et à la musique live.
Entourés de choristes, de musiciens et de danseurs, leur premier spectacle
rendra hommage à la voix et à la musique Soul, Jazz, Gospel, Funk et R&B.   .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770  lemail@ville-soissons.fr

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English :

They have been and continue to be the stars of the
world’s most famous gospel show, “Gospel for 100 Voices.”
They have been the highlight of television shows such as *The Voice*,
*La Nouvelle Star*, and *La Star Académie*.
Each of them has built a very successful solo career.
And they’ve decided to reunite to create—under the guidance of the artistic director
of %AB Gospel for 100 Voices %BB—a show that pays tribute
to the voice and to live music.
Surrounded by backup singers, musicians, and dancers, their first show
will pay tribute to the voice and to the music of soul, jazz, gospel, funk, and R&B.

L’événement FUNKY SOUL FAMILY Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois

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