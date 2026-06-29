FUNKY SOUL FAMILY Soissons

Soissons

FUNKY SOUL FAMILY

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:00:00

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-28

Ils ont fait et continuent de faire les beaux jours du show de gospel le

plus célèbre au monde Gospel pour 100 Voix .

Ils ont fait les beaux jours des émissions de télévision comme The Voice,

La Nouvelle Star ou La Star Académie.

Ils ont chacun développé une très belle carrière personnelle.

Et ils ont décidé de se retrouver pour créer, sous la houlette du directeur

artistique de Gospel pour 100 Voix , un spectacle qui rend hommage

à la voix et à la musique live.

Entourés de choristes, de musiciens et de danseurs, leur premier spectacle

rendra hommage à la voix et à la musique Soul, Jazz, Gospel, Funk et R&B.

Ils ont fait et continuent de faire les beaux jours du show de gospel le

plus célèbre au monde Gospel pour 100 Voix .

Ils ont fait les beaux jours des émissions de télévision comme The Voice,

La Nouvelle Star ou La Star Académie.

Ils ont chacun développé une très belle carrière personnelle.

Et ils ont décidé de se retrouver pour créer, sous la houlette du directeur

artistique de Gospel pour 100 Voix , un spectacle qui rend hommage

à la voix et à la musique live.

Entourés de choristes, de musiciens et de danseurs, leur premier spectacle

rendra hommage à la voix et à la musique Soul, Jazz, Gospel, Funk et R&B. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

They have been and continue to be the stars of the

world’s most famous gospel show, “Gospel for 100 Voices.”

They have been the highlight of television shows such as *The Voice*,

*La Nouvelle Star*, and *La Star Académie*.

Each of them has built a very successful solo career.

And they’ve decided to reunite to create—under the guidance of the artistic director

of %AB Gospel for 100 Voices %BB—a show that pays tribute

to the voice and to live music.

Surrounded by backup singers, musicians, and dancers, their first show

will pay tribute to the voice and to the music of soul, jazz, gospel, funk, and R&B.

L’événement FUNKY SOUL FAMILY Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois