Furcy, né libre, Studio 43, Dunkerque
Furcy, né libre, Studio 43, Dunkerque mardi 17 mars 2026.
Furcy, né libre Mardi 17 mars, 19h30 Studio 43 Nord
Tarif unique : 3,60€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-17T19:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:30:00+01:00
Fin : 2026-03-17T19:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:30:00+01:00
Furcy, né libre
de Abd Al Malik
Avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot
France I 2026 I 1h48
Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.
Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre « L’Affaire de l’esclave Furcy » de Mohammed Aïssaoui.
Avec le soutien de la LICRA
En partenariat avec la Ville de Dunkerque
Dans le cadre des semaines de l »égalité
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2151?tab=soon&title=FURCY+NE+LIBRE&visanumber=156243 »}]
Film suivi d’un débat avec les membres de la LICRA Entrée gratuite pour les personnels de l’éducation nationale (sous présentation d’un justificatif) et d’un.e accompagnateur.trice Studio 43 Débat