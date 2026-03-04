Furcy, né libre, Studio 43, Dunkerque

Furcy, né libre Mardi 17 mars, 19h30 Studio 43 Nord

Tarif unique : 3,60€

Furcy, né libre

de Abd Al Malik

Avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot

France I 2026 I 1h48

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.

Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre « L’Affaire de l’esclave Furcy » de Mohammed Aïssaoui.

Avec le soutien de la LICRA

En partenariat avec la Ville de Dunkerque

Dans le cadre des semaines de l »égalité

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord

Film suivi d’un débat avec les membres de la LICRA Entrée gratuite pour les personnels de l’éducation nationale (sous présentation d’un justificatif) et d’un.e accompagnateur.trice Studio 43 Débat