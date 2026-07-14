FUTUR 2000 | Concert / Rock’N’Toys LE CARRE BLANC Tinqueux
vendredi 14 mai 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
FUTUR 2000 | Concert / Rock’N’Toys
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-14 19:00:00
fin : 2027-05-14 20:30:00
Date(s) :
2027-05-14
Tout public
Ven. 14 mai 19h
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 6 ans | 1h15 | Tarif B 5 à 15 €
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The Wackids
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Les Wackids sont des enfants des années 80. A cette époque, l’an 2000 c’était le FUTUR. On imaginait des voitures volantes, on a eu la Renault Clio. On rêvait de télétransportation, on a eu le Nokia 3310. On fantasmait la Télé en 3D, on a eu la téléréalité.
Mais quand on écoutait du rock, on brûlait d’envie qu’il résiste à l’épreuve du temps et qu’il continue de nous faire vibrer au XXIème siècle.
Pour le 4ème opus de la Wacky-Odyssée, les Wackids t’embarquent à bord de leur navette spatiale FUTUR 2000, pour un voyage intergalactique à travers la culture musicale du XXI° siècle.
Leur mission prouver à la jeune génération que le rock a survécu au bug de l’an 2000 et aux nombreux pièges tendus sur son passage. De l’Auto-Tune à la Tecktonik en passant par René la Taupe et la Star Academy, le combat n’était pas gagné. Et pourtant… ROCK IS NOT DEAD ! .
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : FUTUR 2000 | Concert / Rock’N’Toys
L’événement FUTUR 2000 | Concert / Rock’N’Toys Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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