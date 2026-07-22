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AGENDA · Nancy

Gabin, Cameo Commanderie, Nancy

vendredi 18 septembre 2026 · Cameo Commanderie · Nancy

Gabin, Cameo Commanderie, Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Cameo Commanderie
Adresse
16, rue de la Commanderie, Nancy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle

Gabin Vendredi 18 septembre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=C8QWG »}]
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