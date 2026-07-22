Gabin, Cameo Commanderie, Nancy
vendredi 18 septembre 2026 · Cameo Commanderie · Nancy
Informations pratiques
Gabin Vendredi 18 septembre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=C8QWG »}]
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