UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thionville

Gabriel Bianco & Luka Faulisi Thionville

dimanche 6 juin 2027 · Thionville

Gabriel Bianco & Luka Faulisi Thionville

Informations pratiques

Début
dimanche 6 juin 2027
Fin
dimanche 6 juin 2027
Heure de début
17:00:00
Adresse
8 place Marie-Louise
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
16 Tarif réduit

Thionville

Gabriel Bianco & Luka Faulisi

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-06-06 17:00:00
fin : 2027-06-06 20:00:00

Date(s) :
2027-06-06

Gabriel Bianco, guitariste virtuose, séduit par la finesse et la profondeur de son interprétation. Luka Faulisi, jeune violoniste prodige, allie lyrisme et virtuosité. Ensemble ou en solo, ils explorent un répertoire classique et contemporain avec sensibilité et imagination, captivant le public par leur musicalité et leur présence scénique.Tout public
16  .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70  adagio@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gabriel Bianco, a virtuoso guitarist, captivates audiences with the finesse and depth of his performances. Luka Faulisi, a young violin prodigy, combines lyricism and virtuosity. Whether performing together or as soloists, they explore a classical and contemporary repertoire with sensitivity and imagination, captivating audiences with their musicality and stage presence.

L’événement Gabriel Bianco & Luka Faulisi Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

À voir aussi à Thionville (Moselle)