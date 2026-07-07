Informations pratiques

Thionville

Gabriel Bianco & Luka Faulisi

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-06-06 17:00:00

fin : 2027-06-06 20:00:00

Date(s) :

2027-06-06

Gabriel Bianco, guitariste virtuose, séduit par la finesse et la profondeur de son interprétation. Luka Faulisi, jeune violoniste prodige, allie lyrisme et virtuosité. Ensemble ou en solo, ils explorent un répertoire classique et contemporain avec sensibilité et imagination, captivant le public par leur musicalité et leur présence scénique.Tout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Gabriel Bianco, a virtuoso guitarist, captivates audiences with the finesse and depth of his performances. Luka Faulisi, a young violin prodigy, combines lyricism and virtuosity. Whether performing together or as soloists, they explore a classical and contemporary repertoire with sensitivity and imagination, captivating audiences with their musicality and stage presence.

L’événement Gabriel Bianco & Luka Faulisi Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME