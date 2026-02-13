GABRIEL URGELL REYES – ORATORIO DE VERSAILLES, Versailles Palais des Congrès, Versailles

GABRIEL URGELL REYES – ORATORIO DE VERSAILLES Vendredi 27 mars, 20h00 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Plein : 30€ | -18 ans : 14€ | Étudiants : 14€ | Bénéficiaire de minima sociaux : 14€

Début : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T21:30:00+01:00

Œuvre signature du compositeur, pianiste et artiste visuel Gabriel URGELL REYES, l’Oratorio de Versailles est une création résolument contemporaine : un mariage allégorique célébrant la reconnaissance mutuelle, l’amour et l’ouverture à la diversité comme socle de cohésion sociale. En cinq tableaux, la partition convoque un écrin vocal instrumental mixte — soprano et contre-ténor, chœur et orchestre de chambre — en dialogue avec des dispositifs électroniques et une scénographie pluridisciplinaire où musique, arts visuels et numériques tracent un parcours déambulatoire inspiré des promenades royales dans les jardins du Château. Héritière des traditions spirituelles et profanes autant qu’ouverte aux innovations du XXIe siècle, cette expérience immersive fait résonner l’excellence artistique et le legs esthétique de Louis XIV.

Artiste multi primé (Diapason d’Or, Prix Blüthner…), Gabriel URGELL REYES développe une œuvre radicalement transversale, où musiques contemporaines et matières poétiques s’entrelacent. Salué pour l’audace éclectique de ses productions (2 nominations aux Independent Music Awards de New-York, lauréat SACD-Beaumarchais…), URGELL REYES vous invite à une véritable odyssée électro sensorielle à l’intersection du concert et des installations sonores et visuelles.

Création mondiale le 27 mars 2026 – Palais des Congrès de Versailles

Projet soutenu par la SACEM, Sanofi, Versailles Grand Parc, Ville de Paris, Culture Autrement, Matmut pour les arts.

Distribution

Gabriel Urgell Reyes, musique, texte & arts visuels

Héloïse Sérazin, mise en espace

Cyrielle Ndjiki Nya, soprano

Zoltán Daragó, contre-ténor

ATA Project

Ensemble Vedado

Choeur de Chambre de Rouen

Frédéric Pineau, direction

