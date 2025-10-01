Gabrielle Oster Longué-Jumelles
Gabrielle Oster Longué-Jumelles mercredi 15 juillet 2026.
Longué-Jumelles
Gabrielle Oster
4 avenue du Moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-19 18:30:00
Date(s) :
2026-07-15
La ville de Longué-Jumelles a le plaisir de vous présenter le travail de Gabrielle Oster, artiste plasticienne.
Diplômée d’un Master en Arts Plastiques et Visuels, Gabrielle Oster a su retrouver le geste artistique grâce à la pratique de l’aïkido, une discipline qui nourrit profondément son travail et sa quête d’harmonie.
Travaillant principalement à l’encre, elle propose une peinture intime, où couleurs et traits dialoguent dans une recherche d’équilibre et d’identité.
PRECISIONS HORAIRES
Du mercredi 15 au dimanche 19 juillet 2026 de 14h30 à 18h30. .
4 avenue du Moulin Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr
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English :
The town of Longué-Jumelles is pleased to present the work of visual artist Gabrielle Oster.
L’événement Gabrielle Oster Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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