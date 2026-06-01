Gaël Horellou ‘Koulèr Fitir’, JASS CLUB, Paris

Gaël Horellou ‘Koulèr Fitir’ Jeudi 2 juillet, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T19:30:00+02:00 – 2026-07-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-02T21:30:00+02:00 – 2026-07-02T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* En découvrant La Réunion et sa culture il y a plus de dix ans, le saxophoniste Gaël Horellou tombe amoureux du maloya. Musicien tout-terrain, il se frotte à la scène locale et s’immerge complètement dans le maloya et l’envie de créer des ponts entre le jazz et les traditions de l’Océan Indien. Accompagné de ses « dalons » (camarades) réunionnais, il invite à une ode au métissage : langueurs blues, chants créoles, percussions festives et transes sont les maîtres mots de *Koulèr Fitir*, leur quatrième album. Un voyage musical intense et poétique. **Gael Horellou** / saxophone alto **Florent Gac** / orgue **Nicolas Beaulieu** / guitare, voix **Vincent Aly Béril** / percussions, voix **Romane Deconfin** / percussions, voix **Guillaume Vizzutti** / percussions, voix **Frédéric Ilata** / percussions

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/523-Gael-Horellou-Kouler-Fitir?session=523 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/524-Gael-Horellou-Kouler-Fitir?session=524 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30En découvrant La Réunion et sa culture il y a plus de dix ans, le saxophoniste Gaël Horellou tombe amoureux du maloya. Musicien tout-terrain, il se frotte à la scène locale et s’immer … Groove Jazz