Gaël le Magicien – Aviateur de l’impossible, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Gaël le Magicien – Aviateur de l’impossible Samedi 23 janvier 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Carré Or: 56€ ; Catégorie 1 : 46 ; Catégorie 2 : 36€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T20:30:00+01:00 – 2027-01-23T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-23T20:30:00+01:00 – 2027-01-23T22:00:00+01:00

Depuis toujours, Gaël nourrit deux rêves : faire rêver le public grâce à la magie… et prendre les commandes d’un avion de chasse.

Aujourd’hui, il réalise l’impossible en réunissant ces deux passions dans un spectacle unique, mêlant grandes illusions, émotions et univers aérien.

Le temps d’une soirée, Gaël vous embarque dans un voyage hors du commun, où le magicien devient pilote…

jusqu’à repousser les limites du réel en faisant apparaître un véritable avion sur scène. Un moment spectaculaire, poétique et inoubliable, inspiré par cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry :

« Fais de ta vie un rêve, et de ton rêve une réalité. »

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/93/le_pin_galant/gael_le_magicien »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Depuis toujours, Gaël nourrit deux rêves : faire rêver le public grâce à la magie… et prendre les commandes d’un avion de chasse. Aujourd’hui, il réalise l’impossible en réunissant ces deux passions. Gaël le Magicien Avion