GAETAN PETIT « AINSI VA LA VIE », Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

GAETAN PETIT « AINSI VA LA VIE » Jeudi 7 janvier 2027, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 6/5€ – A partir de 6 ans – Apéritif offert à l’issue – Assis – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-07T19:00:00+01:00 – 2027-01-07T20:30:00+01:00

Fin : 2027-01-07T19:00:00+01:00 – 2027-01-07T20:30:00+01:00

Une histoire de vie de Chti dans les corons.

Depuis son village perdu du fond du Pas-de-Calais, où il ne se sent pas à sa place, Gaëtan nous livre la vision qu’il a du monde et de son monde, et s’imagine ailleurs, loin de ces corons.

Sous son allure de gaillard musclé sûr de lui, l’humoriste se dévoile, avec sincérité et émotion à travers ses sketches. Chacun se retrouvera dans ses personnages, aussi drôles les uns que les autres, fous et attachants.

Un spectacle plein d’humour et de bienveillance dans lequel vous découvrirez plusieurs facettes de cet humoriste plein de surprise et de charme !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Apéro-spectacle // One-man show

DR