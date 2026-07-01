GAETAN PETIT « AINSI VA LA VIE », Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
jeudi 7 janvier 2027 · Carré Sam · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
GAETAN PETIT « AINSI VA LA VIE » Jeudi 7 janvier 2027, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais
Tarifs : 6/5€ – A partir de 6 ans – Apéritif offert à l’issue – Assis – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-07T19:00:00+01:00 – 2027-01-07T20:30:00+01:00
Fin : 2027-01-07T19:00:00+01:00 – 2027-01-07T20:30:00+01:00
Une histoire de vie de Chti dans les corons.
Depuis son village perdu du fond du Pas-de-Calais, où il ne se sent pas à sa place, Gaëtan nous livre la vision qu’il a du monde et de son monde, et s’imagine ailleurs, loin de ces corons.
Sous son allure de gaillard musclé sûr de lui, l’humoriste se dévoile, avec sincérité et émotion à travers ses sketches. Chacun se retrouvera dans ses personnages, aussi drôles les uns que les autres, fous et attachants.
Un spectacle plein d’humour et de bienveillance dans lequel vous découvrirez plusieurs facettes de cet humoriste plein de surprise et de charme !
Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Apéro-spectacle // One-man show
DR
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- Les visites guidées de L’Ecole Musée Boulogne-sur-Mer 3 juillet 2026
- Les Nocturnes d’Opale, Nausicaá, Centre National De La Mer, Boulogne-sur-Mer 3 juillet 2026
- Les 20 Gagnants des 200 ans Salon d’Actualité Boulogne-sur-Mer 4 juillet 2026
- Visite guidée « Boulogne du haut de la falaise », Calvaire des Marins, Boulogne-sur-Mer 4 juillet 2026
- Les Nocturnes d’Opale, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer 4 juillet 2026