Gaëtan Petit – Ainsi va la vie Le Bacchus Rennes 6 et 7 octobre Tarifs : 21€ et 15€

Gaëtan Petit n’aime pas qu’on dise de lui que c’est un gars du Nord. C’est un gars du Pas de Calais. Et ce n’est peut-être pas pour le mieux…

Gaëtan Petit n’aime pas qu’on dise de lui que c’est un gars du Nord. C’est un gars du Pas de Calais. Et ce n’est peut-être pas pour le mieux…

Vous savez ce qu’on dit d’eux : des gens avec un accent un peu distingué, qui boivent de l’alcool comme de l’eau et pour qui la cousine et aussi la petite copine… Ben c’est vrai.

Ici, pas de morale, de grandes leçons ou de politique : simplement une demie pinte d’humour, et une autre demie d’auto-dérision.

Bienvenue dans la ch’tite vie d’un gars qui préfère rire de tout, surtout de lui-même. Reste juste à espérer que ses proches ne soient pas dans la salle…

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Un spectacle de Gaëtan Petit et Florian Lex

Mise en scène : Florian Lex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-06T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-07T22:15:00.000+02:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8192-gaetan-petit-ainsi-va-la-vie-octobre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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