GAËTAN ROUSSEL Les Nuits d’Istres Pavillon de Grignan Istres

GAËTAN ROUSSEL Les Nuits d’Istres
Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 21h.
Ouverture des portes à 19h30. Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres Bouches-du-Rhône
Gaëtan Roussel sera à l’affiche des Nuits d’Istres, sur la scène du Pavillon de Grignan.
Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
English :
Gaëtan Roussel will be on stage at the Pavillon de Grignan for the Nuits d?Istres festival.
