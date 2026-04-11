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Gala Annuel Bollywood Divine Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne

Gala Annuel Bollywood Divine Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue des Fripiers

Adresse : Espace Pierre Dac

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Châlons-en-Champagne

Gala Annuel Bollywood Divine

Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Tout public
Gala de danse annuel de l’association Divines Confi’danses et de la troupe Cœur de l’Inde sur le thème de la jungle.

Thème de l’année Bollywood Jungle   .

Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est   divines.confidanses@outlook.com

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English : Gala Annuel Bollywood Divine

L’événement Gala Annuel Bollywood Divine Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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