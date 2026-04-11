Gala Annuel Bollywood Divine Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Gala Annuel Bollywood Divine

Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

Gala de danse annuel de l’association Divines Confi’danses et de la troupe Cœur de l’Inde sur le thème de la jungle.

Thème de l’année Bollywood Jungle .

Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est divines.confidanses@outlook.com

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English : Gala Annuel Bollywood Divine

L’événement Gala Annuel Bollywood Divine Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne