Gala Annuel Bollywood Divine Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne
Gala Annuel Bollywood Divine Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne samedi 20 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
Gala Annuel Bollywood Divine
Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
Gala de danse annuel de l’association Divines Confi’danses et de la troupe Cœur de l’Inde sur le thème de la jungle.
Thème de l’année Bollywood Jungle .
Rue des Fripiers Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est divines.confidanses@outlook.com
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English : Gala Annuel Bollywood Divine
L’événement Gala Annuel Bollywood Divine Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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