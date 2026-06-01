Guise

Gala de danse École de danse de Guise

Guise Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir le gala de danse par les élèves de l’école de danse de Guise, sur le thème Voyage dans la musique POP !

Ouvertures des portes dès 19h30, réservations à https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-intercommunale-du-pays-de-guise/evenements/gala-de-danse-2026-de-l-emi-du-pays-de-guise-2-2

Venez découvrir le gala de danse par les élèves de l’école de danse de Guise, sur le thème Voyage dans la musique POP !

Ouvertures des portes dès 19h30, réservations à https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-intercommunale-du-pays-de-guise/evenements/gala-de-danse-2026-de-l-emi-du-pays-de-guise-2-2 .

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 68 73 26 emiguise@hotmail.com

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English :

Come and discover the dance gala by students from the Guise dance school, on the theme Journey into POP music !

Doors open at 7:30pm, reservations at: https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-intercommunale-du-pays-de-guise/evenements/gala-de-danse-2026-de-l-emi-du-pays-de-guise-2-2

L’événement Gala de danse École de danse de Guise Guise a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Thiérache