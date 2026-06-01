Gala de danse École de danse de Guise Guise
Gala de danse École de danse de Guise Guise samedi 13 juin 2026.
Guise
Gala de danse École de danse de Guise
Guise Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir le gala de danse par les élèves de l’école de danse de Guise, sur le thème Voyage dans la musique POP !
Ouvertures des portes dès 19h30, réservations à https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-intercommunale-du-pays-de-guise/evenements/gala-de-danse-2026-de-l-emi-du-pays-de-guise-2-2
Venez découvrir le gala de danse par les élèves de l’école de danse de Guise, sur le thème Voyage dans la musique POP !
Ouvertures des portes dès 19h30, réservations à https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-intercommunale-du-pays-de-guise/evenements/gala-de-danse-2026-de-l-emi-du-pays-de-guise-2-2 .
Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 68 73 26 emiguise@hotmail.com
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English :
Come and discover the dance gala by students from the Guise dance school, on the theme Journey into POP music !
Doors open at 7:30pm, reservations at: https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-intercommunale-du-pays-de-guise/evenements/gala-de-danse-2026-de-l-emi-du-pays-de-guise-2-2
L’événement Gala de danse École de danse de Guise Guise a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Thiérache
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