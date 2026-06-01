Guise

Spectacle Voyage innatendu au coeur de l’Égypte de la Cie Sabicla

Guise Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

En 2 226, trois amis se retrouvent après l’école devant leur magasin favori: le grand bazar FuturoLand. L’un d’entre eux vient d’adopter un petit chat, qui s’enfuit entre les rayons. Les trois enfants retrouvent le chat captivé par un étrange objet: une toute petite pyramide poussiéreuse. En frottant la pyramide, ils se retrouvent plongés dans… une véritable pyramide égyptienne pendant la période Antique! Arriveront-ils à s’en échapper?

Metteure en scène, auteure et comédienne, Clara Ann Marchetti est directrice de la Cie Sabicla. Depuis 2024, elle donne des cours de théâtre amateur hebdomadaires au théâtre du Familistère de Guise. Les deux spectacles programmés le dimanche 14 juin sont la restitution de ces ateliers.

En 2 226, trois amis se retrouvent après l’école devant leur magasin favori: le grand bazar FuturoLand. L’un d’entre eux vient d’adopter un petit chat, qui s’enfuit entre les rayons. Les trois enfants retrouvent le chat captivé par un étrange objet: une toute petite pyramide poussiéreuse. En frottant la pyramide, ils se retrouvent plongés dans… une véritable pyramide égyptienne pendant la période Antique! Arriveront-ils à s’en échapper?

Metteure en scène, auteure et comédienne, Clara Ann Marchetti est directrice de la Cie Sabicla. Depuis 2024, elle donne des cours de théâtre amateur hebdomadaires au théâtre du Familistère de Guise. Les deux spectacles programmés le dimanche 14 juin sont la restitution de ces ateliers. .

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 15 62 18 72 cie.sabicla@gmail.com

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English :

In 2 226, three friends meet after school in front of their favorite store: the FuturoLand bazaar. One of them has just adopted a small cat, which runs off between the shelves. The three children find the cat captivated by a strange object: a tiny dusty pyramid. By rubbing the pyramid, they find themselves immersed in… a real Egyptian pyramid from the ancient period! Can they escape?

Clara Ann Marchetti is director, writer and actress of Cie Sabicla. Since 2024, she has been giving weekly amateur theater classes at the Familistère de Guise theater. The two shows scheduled for Sunday June 14 are the result of these workshops.

L’événement Spectacle Voyage innatendu au coeur de l’Égypte de la Cie Sabicla Guise a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Thiérache