Guise

Spectacle Sauver l’Humanité de la Cie Sabicla

Guise Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Et si les Dieux décidaient de tout recommencer ? Quand le destin de la Terre ne tient plus qu’à un fil (et à un sachet de pop-corn), Adam et Eve partent en mission diplomatique… très spéciale !

Imaginez un monde où les Dieux grecs, vikings et égyptiens se disputent sur des nuages, où les zombies ont un sérieux problème de cardio et où les vampires sont de grands romantiques (qui aiment un peu trop votre sang). Entre le chaos du Monde des Filles et la folie pure du Monde des Fous, nos deux explorateurs réussiront-ils à trouver une terre d’accueil ?

SYNOPSIS

En 1941, en pleine seconde guerre mondiale, les Dieux du Ciel observant les humains se battre entre eux en concluent que leur première expérimentation de création d’humanité a échoué. Ils décident alors d’envoyer Adam et Eve explorer d’autres mondes, dans lesquels vivent d’autres créatures, pour y implanter leur nouvelle expérience… La prochaine aura-t-elle lieu dans le monde des Vampires ? celui des Fous ? celui des Filles ? celui des Zombies ? ou dans un autre monde encore ?

Metteure en scène, auteure et comédienne, Clara Ann Marchetti est directrice de la Cie Sabicla. Depuis 2024, elle donne des cours de théâtre amateur hebdomadaires au théâtre du Familistère de Guise. Les deux spectacles programmés le dimanche 14 juin sont la restitution de ces ateliers

Et si les Dieux décidaient de tout recommencer ? Quand le destin de la Terre ne tient plus qu’à un fil (et à un sachet de pop-corn), Adam et Eve partent en mission diplomatique… très spéciale !

Imaginez un monde où les Dieux grecs, vikings et égyptiens se disputent sur des nuages, où les zombies ont un sérieux problème de cardio et où les vampires sont de grands romantiques (qui aiment un peu trop votre sang). Entre le chaos du Monde des Filles et la folie pure du Monde des Fous, nos deux explorateurs réussiront-ils à trouver une terre d’accueil ?

SYNOPSIS

En 1941, en pleine seconde guerre mondiale, les Dieux du Ciel observant les humains se battre entre eux en concluent que leur première expérimentation de création d’humanité a échoué. Ils décident alors d’envoyer Adam et Eve explorer d’autres mondes, dans lesquels vivent d’autres créatures, pour y implanter leur nouvelle expérience… La prochaine aura-t-elle lieu dans le monde des Vampires ? celui des Fous ? celui des Filles ? celui des Zombies ? ou dans un autre monde encore ?

Metteure en scène, auteure et comédienne, Clara Ann Marchetti est directrice de la Cie Sabicla. Depuis 2024, elle donne des cours de théâtre amateur hebdomadaires au théâtre du Familistère de Guise. Les deux spectacles programmés le dimanche 14 juin sont la restitution de ces ateliers .

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 15 62 18 72 cie.sabicla@gmail.com

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English :

What if the gods decided to start all over again? When the fate of the Earth hangs by a thread (and a bag of popcorn), Adam and Eve set off on a diplomatic mission… a very special one!

Imagine a world where Greek, Viking and Egyptian gods argue on clouds, zombies have a serious cardio problem and vampires are great romantics (who like your blood a little too much). Between the chaos of the Girl World and the sheer madness of the Mad World, will our two explorers manage to find a welcoming land?

SYNOPSIS:

In 1941, in the midst of the Second World War, the Sky Gods observe humans fighting amongst themselves and conclude that their first experiment to create humanity has failed. They decide to send Adam and Eve to explore other worlds, inhabited by other creatures, in order to implant their new experiment… Will the next one take place in the world of the Vampires? that of the Fools? that of the Girls? that of the Zombies? or in yet another world?

Director, writer and actress Clara Ann Marchetti is the director of Cie Sabicla. Since 2024, she has been giving weekly amateur theater classes at the Familistère de Guise theater. The two shows scheduled for Sunday June 14 are the result of these workshops

L’événement Spectacle Sauver l’Humanité de la Cie Sabicla Guise a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Thiérache