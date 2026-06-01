Vide-grenier Les amis d’Albert Guise

Guise

Vide-grenier Les amis d’Albert

Rue du Kintemplot Guise Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Grande braderie à Guise la 12ème édition du vide-grenier Les amis d’Albert s’installe au quartier Kintemplot !

L’Association des Parents d’Élèves (APE) de l’école Schweitzer a le plaisir de vous inviter à la 12ème édition de son traditionnel vide-grenier Les amis d’Albert . L’événement pose ses valises à Guise, au cœur du quartier Kintemplot, juste à côté du camping.

Pour rythmer cette belle journée, un programme festif attend petits et grands. Les enfants auront la joie immense de rencontrer et de se photographier avec leurs héros préférés grâce à la présence exceptionnelle des mascottes Stitch et Marcus de la Pat’Patrouille ! Pour les gourmands et les visiteurs en quête d’une pause, une restauration rapide ainsi qu’une buvette seront à votre disposition sur place tout au long de l’événement.

Vous souhaitez exposer ?

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes au tarif très avantageux de 1 € le mètre. C’est l’occasion parfaite pour vider vos placards et donner une seconde vie à vos objets. Pour réserver votre emplacement, contactez dès maintenant l’organisation au 06 35 21 40 25.

Grande braderie à Guise la 12ème édition du vide-grenier Les amis d’Albert s’installe au quartier Kintemplot !

L’Association des Parents d’Élèves (APE) de l’école Schweitzer a le plaisir de vous inviter à la 12ème édition de son traditionnel vide-grenier Les amis d’Albert . L’événement pose ses valises à Guise, au cœur du quartier Kintemplot, juste à côté du camping.

Pour rythmer cette belle journée, un programme festif attend petits et grands. Les enfants auront la joie immense de rencontrer et de se photographier avec leurs héros préférés grâce à la présence exceptionnelle des mascottes Stitch et Marcus de la Pat’Patrouille ! Pour les gourmands et les visiteurs en quête d’une pause, une restauration rapide ainsi qu’une buvette seront à votre disposition sur place tout au long de l’événement.

Vous souhaitez exposer ?

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes au tarif très avantageux de 1 € le mètre. C’est l’occasion parfaite pour vider vos placards et donner une seconde vie à vos objets. Pour réserver votre emplacement, contactez dès maintenant l’organisation au 06 35 21 40 25. .

Rue du Kintemplot Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 35 21 40 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Great garage sale in Guise: the 12th edition of the Les amis d’Albert garage sale moves to the Kintemplot district!

The Association des Parents d?Élèves (APE) of the Schweitzer school is pleased to invite you to the 12th edition of its traditional garage sale Les amis d’Albert . The event will take place in Guise, in the heart of the Kintemplot district, right next to the campsite.

A festive program awaits both young and old. Children will be delighted to meet and take photos with their favorite heroes, thanks to the exceptional presence of Pat’Patrouille mascots Stitch and Marcus! For gourmets and visitors looking for a break, fast food and refreshments will be available on site throughout the event.

Interested in exhibiting?

Registration is now open at the very attractive rate of 1? per meter. It’s the perfect opportunity to clear out your closets and give a second life to your objects. To reserve your space, contact the organizers on 06 35 21 40 25.

L’événement Vide-grenier Les amis d’Albert Guise a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Thiérache