Ispagnac

GALA DE DANSE TRIBAL KAINA

Ispagnac Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Gala de danse du monde.

GALA DE DANSES DU MONDE

Tribal KAINA par La Source des Femmes, l’Histoire revisitée des danses du Monde…Celle qui nous relie à nos racines ancestrales…et si nous venions tous d’un même arbre ? D’une même sève… ?

Si les feuilles multiples portées par le vent du monde retrouvaient enfin leurs racines ?

Tribal Kaina, c’est la rencontre dansée des tribus du monde. Celles qui se croisent, se reconnaissent, et se réunissent. Pour célébrer le lien entre les êtres, les femmes et les hommes, les générations.

Samedi 6 juin, venez célébrer, entendre, écouter cette histoire dansée… avec nos 7 tribus, qui vous partageront leurs émotions, leurs mouvements, leurs sourires, leurs joies de vivre la scène autrement, avec beaucoup d’humilité, d’amour, de couleurs et surtout d’humanité.

Buvette sur place/tombola à 20h30/grignotte .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 75 35 48 28 lasourcedesfemmes48@gmail.com

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English :

World dance gala.

L’événement GALA DE DANSE TRIBAL KAINA Ispagnac a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes