Informations pratiques

Yutz

Gala de danse

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-06-05 20:00:00

fin : 2027-06-05

Date(s) :

2027-06-05

Chaque année l’association Mixité regroupe tous ses partenaires autour d’un gala dédié à la danse hip hop et plus particulièrement au brek dance. Ce moment de démonstration permet aux différents groupes de danse de la région de se produire afin de montrer leur talent (chorégraphie, power moves, freeze).Un moment d’échange et de partage pour tout public.Tout public

10 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year, the Mixit%E9 association brings together all of its partners for a gala dedicated to hip-hop dance, and more specifically to breakdancing. This showcase event allows various dance groups from the region to perform and demonstrate their talent (choreography, power moves, freezes). It’s an opportunity for exchange and sharing open to all ages.

L’événement Gala de danse Yutz a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME