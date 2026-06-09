Gala de judo au complexe sportif Foch Brest

Brest

Gala de judo

au complexe sportif Foch 11 Avenue Foch Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous au 28 ème gala de judo.

Invité Jason Grandry

Médaillé Paralympique

Informations pratiques

Au complexe sportif Foch .

au complexe sportif Foch 11 Avenue Foch Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 53 63

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English :

L’événement Gala de judo Brest a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue