Gala de judo au complexe sportif Foch Brest
Gala de judo au complexe sportif Foch Brest samedi 27 juin 2026.
Brest
Gala de judo
au complexe sportif Foch 11 Avenue Foch Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous au 28 ème gala de judo.
Invité Jason Grandry
Médaillé Paralympique
Informations pratiques
Au complexe sportif Foch .
au complexe sportif Foch 11 Avenue Foch Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 53 63
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English :
L’événement Gala de judo Brest a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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