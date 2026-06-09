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Gala de judo au complexe sportif Foch Brest

Gala de judo au complexe sportif Foch Brest samedi 27 juin 2026.

Lieu : au complexe sportif Foch

Adresse : 11 Avenue Foch

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Brest

Gala de judo

au complexe sportif Foch 11 Avenue Foch Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Rendez-vous au 28 ème gala de judo.
Invité Jason Grandry
Médaillé Paralympique

Informations pratiques

Au complexe sportif Foch   .

au complexe sportif Foch 11 Avenue Foch Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 53 63 

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English :

L’événement Gala de judo Brest a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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