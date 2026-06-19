Gala de natation artistique de la SNH Haguenau
Gala de natation artistique de la SNH Haguenau samedi 27 juin 2026.
Haguenau
Gala de natation artistique de la SNH
20 rue de la Piscine Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La Société de Natation de Haguenau (SNH) organise son traditionnel gala de natation artistique à la piscine de plein air le samedi 27 juin à partir de 17h30 jusqu’à 20h00.
La Société de Natation de Haguenau (SNH) organise son traditionnel gala de natation artistique à la piscine de plein air le samedi 27 juin à partir de 17h30 jusqu’à 20h00.
Une restauration est proposée sur place (tartes flambées, sandwichs, frites).
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans et payante (5€) pour les autres.
Vous pouvez réserver vos places et repas grâce au QR-Code figurant sur l’affiche. .
20 rue de la Piscine Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 76 14 38 michel-loic@hotmail.fr
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English :
The Haguenau Swimming Club (SNH) is hosting its traditional artistic swimming gala at the outdoor pool on Saturday, June 27, from 5:30 p.m. to 8:00 p.m.
L’événement Gala de natation artistique de la SNH Haguenau a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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