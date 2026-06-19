Haguenau

Gala de natation artistique de la SNH

20 rue de la Piscine Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Société de Natation de Haguenau (SNH) organise son traditionnel gala de natation artistique à la piscine de plein air le samedi 27 juin à partir de 17h30 jusqu’à 20h00.

La Société de Natation de Haguenau (SNH) organise son traditionnel gala de natation artistique à la piscine de plein air le samedi 27 juin à partir de 17h30 jusqu’à 20h00.

Une restauration est proposée sur place (tartes flambées, sandwichs, frites).

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans et payante (5€) pour les autres.

Vous pouvez réserver vos places et repas grâce au QR-Code figurant sur l’affiche. .

20 rue de la Piscine Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 76 14 38 michel-loic@hotmail.fr

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English :

The Haguenau Swimming Club (SNH) is hosting its traditional artistic swimming gala at the outdoor pool on Saturday, June 27, from 5:30 p.m. to 8:00 p.m.

L’événement Gala de natation artistique de la SNH Haguenau a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau