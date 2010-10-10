Arles

Gala L’Dansent

Samedi 2 mai 2026 à partir de 20h30. Théâtre Antique Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Gala de danse Modern Jazz, Classique et Contemporain

Dernier gala, dernière danse…

Après de merveilleuses années à partager la passion de la danse, l’heure est venue pour notre association de tourner une page.



C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous annonçons que ce gala sera le dernier.



Nous avons vécu ensemble tant de moments forts des répétitions pleines de rires, des progrès, des rencontres, et surtout… une passion commune qui nous a réunis.



Ce dernier spectacle sera l’occasion de célébrer tout ce que nous avons construit, de remercier chacun d’entre vous — danseurs, bénévoles, familles, spectateurs — et de faire vibrer une dernière fois la scène.



Nous espérons vous y voir nombreux pour partager ce moment unique, chargé d’émotions et de souvenirs.



Et surtout… dansons une dernière fois, ensemble. .

Théâtre Antique Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ldansent13200@gmail.com

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English :

Modern Jazz, Classical and Contemporary dance gala

L’événement Gala L’Dansent Arles a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Arles