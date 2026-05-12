Épinal

Gala natation artistique

25 rue Alphonse de Lamartine Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Qu’est-ce qui se cache dans le grenier de Papi ? Des jouets oubliés, des poupées de cire, des esprits endormis…

Vendredi 19 juin à 21h, la Piscine Olympique se transforme en théâtre aquatique pour accueillir le Gala annuel du Cercle des Nageurs d’Épinal. Sous le titre Quand le grenier se souvient , la section Natation Artistique du CNE propose un spectacle en deux parties, mêlant humour, poésie et frissons, à travers vingt ballets aquatiques pour tous les âges.

De la boîte à musique aux esprits du grenier, chaque tableau est une surprise. Entre ambiance sonore et jeux de lumières, le public est plongé dans un univers mystérieux et fascinant. Venez découvrir ce que le grenier a gardé de secret.Tout public

5 .

25 rue Alphonse de Lamartine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 34 66 39

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English :

What’s hiding in Papi’s attic? Forgotten toys, wax dolls, sleeping spirits?

On Friday June 19 at 9pm, the Piscine Olympique is transformed into an aquatic theater to host the annual Gala of the Cercle des Nageurs d’Épinal. Under the title Quand le grenier se souvient (When the Attic Remembers), the CNE’s Artistic Swimming section presents a two-part show combining humor, poetry and thrills, with twenty aquatic ballets for all ages.

From the music box to the spirits in the attic, each tableau is a surprise. Between sound and light, the audience is plunged into a mysterious and fascinating universe. Come and discover the secrets of the attic.

L’événement Gala natation artistique Épinal a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION