Galerie / Atelier Esprit Laque Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Galerie / Atelier Esprit Laque
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’artiste Thibauld Mazire, président de l’association LAC (Laqueurs Associés pour la Création), propose des visites de l’atelier-galerie avec démonstrations de laques traditionnelles et contemporaines.
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Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 62 47 44 tmazire@esprit-laque.com
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English :
Artist Thibauld Mazire, president of the LAC (Laqueurs Associés pour la Création) association, offers tours of the workshop-gallery, with demonstrations of traditional and contemporary lacquerware.
L’événement Galerie / Atelier Esprit Laque Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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