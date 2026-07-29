Informations pratiques

Saumur

Galerie / Atelier Esprit Laque

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’artiste Thibauld Mazire, président de l’association LAC (Laqueurs Associés pour la Création), propose des visites de l’atelier-galerie avec démonstrations de laques traditionnelles et contemporaines.

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Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 62 47 44 tmazire@esprit-laque.com

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English :

Artist Thibauld Mazire, president of the LAC (Laqueurs Associés pour la Création) association, offers tours of the workshop-gallery, with demonstrations of traditional and contemporary lacquerware.

L’événement Galerie / Atelier Esprit Laque Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME