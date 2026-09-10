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Galerie Bernard Thévenet, Galerie Bernard Thévenet, Charolles

samedi 19 septembre 2026 · Galerie Bernard Thévenet · Charolles

Galerie Bernard Thévenet, Galerie Bernard Thévenet, Charolles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Galerie Bernard Thévenet
Adresse
2 bis place Téméraire Charolles
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire

Galerie Bernard Thévenet 19 et 20 septembre Galerie Bernard Thévenet Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis 2015, la galerie Bernard Thévenet retrace les grandes étapes de la vie du coureur cycliste, de ses débuts au Vélo Club Charolais jusqu’à sa reconversion en commentateur sportif. Venez découvrir, ou redécouvrir, celui qui devint une figure emblématique de la région, après avoir remporté le Tour de France à deux reprises en 1975 et 1977.

Galerie Bernard Thévenet 2 bis place Téméraire Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 15 80 93 89 Depuis 2015, la galerie Bernard Thévenet retrace les grandes étapes de la vie du coureur cycliste, de ses débuts au Vélo Club Charolais jusqu’à sa reconversion en commentateur sportif. Venez découvrir, ou redécouvrir, celui qui devint une figure emblématique de la région, après avoir remporté le Tour de France à deux reprises en 1975 et 1977. parking et place PMR
Depuis 2015, la galerie Bernard Thévenet retrace les grandes étapes de la vie du coureur cycliste, de ses débuts au Vélo Club Charolais jusqu’à sa reconversion en commentateur sportif. Venez ou celui…

© Amis du Vélo

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