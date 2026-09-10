Visite libre de la Maison du Charolais et dégustation de viande charolaise, La Maison du Charolais, Charolles

Informations pratiques

Visite libre de la Maison du Charolais et dégustation de viande charolaise 19 et 20 septembre La Maison du Charolais Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Embarquez pour une visite ludique durant laquelle vous découvrirez le monde de l’élevage, les qualités bouchères de la race charolaise, les astuces pour bien choisir et cuisiner la viande bovine, la traçabilité et la géologie du territoire.

La Maison du Charolais 43 route de Mâcon, 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33(0) 3 85 88 04 00 http://www.maison-charolais.com https://www.instagram.com/maisonducharolais/;https://www.facebook.com/maisonducharolais71 La Maison du Charolais vous invite à découvrir la Charolaise, race bovine d’exception, fruit d’un élevage respectueux de son environnement naturel et devenue l’emblème de son territoire d’origine, le Charolais-Brionnais.

Le musée, la boutique et le restaurant La Table, vous attendent à Charolles, au sud de la Bourgogne. Parking sur place, accessible aux PMR.

Embarquez pour une visite ludique durant laquelle vous découvrirez le monde de l’élevage, les qualités bouchères de la race charolaise, les astuces pour bien choisir et cuisiner la viande bovine, la…

© La Maison du Charolais